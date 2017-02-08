



Областная прокуратура подвела итоги работы в 2016 году Вадим Алексеев



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В ушедшем году правоохранители сработали хорошо, – начал свой доклад прокурор Новгородской области, – уровень преступности упал на почти 8,5 процентов. Это результат совместной работы и профилактических мер. В рамках охраны федерального законодательства прокурорами выявлено 48 тысяч нарушений, – продолжил Андрей Кикоть, – внесено более 9 тысяч актов реагирования, возбуждено 125 уголовных дел, оспорен каждый 6-й нормативно-правовой акт. На особом контроле в последнее время - расселение из ветхого жилья, до 1 сентября квадратные метры нужно предоставить 2 тысячам новгородцев, правительство региона с программой справляется с опережением.

В рамках объявленного президентом года экологии, заместителю прокурора Константину Сомову поручено организовать проведение проверок на крупных предприятиях региона, среди которых прокурор Новгородской области Андрей Кикоть назвал «Акрон», Боровичский комбинат огнеупоров и Угловский известковый комбинат. Перекликается с этой темой и строительство 2-й очереди полигона ТБО в Великом Новгороде, который возвести нужно было еще к августу 2015-го.

Продолжая тему неисполнения судебных, решений прокурор области отметил, что таких производств насчитывается около 600 на общую сумму 700 миллионов рублей. Ответственны за это органы власти и местного самоуправления, а сами решения касаются ремонта дорог, жилых помещений, долгов перед предпринимателями и обеспечения детей-сирот жильем. Органы прокуратуры помогают обеспечивать рост социально-экономических показателей региона, – сказала в своем выступлении первый вице-губернатор Вероника Минина, – а планы на 2017-й еще более амбициозны.

Завершилась первая часть коллегии награждением лучших районных подразделений. Победителем стала прокуратура Новгородского района. Кроме того персонально был отмечен ее руководитель Денис Герасимов. Далее расширенное заседание коллегии продолжилось за закрытыми дверями.



