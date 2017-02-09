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В Парфинской исправительной колонии №9 прошла ежегодная конференция по вопросам священнического служения в местах лишения свободы
Максим Петров
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В исправительной колонии №9, расположенной в Парфинском районе, прошла ежегодная конференция по вопросам священнического служения в местах лишения свободы. Разговор шел о возможностях сотрудничества церкви и службы исполнения наказаний.
Церковная музыка здесь большая редкость. Раньше на территории колонии был храм, но пару лет назад он сгорел, теперь службы проходят один раз в год, в молитвенной комнате перед началом конференции священнослужителей.
Заключенных было немного, но эти лица хорошо знакомы священникам. После службы Виктор Чалых рассказал о последних новостях. Он - ответственный за молитвенную комнату. Здесь его называют старостой. Три года назад суд приговорил мужчину к 9-ти годам колонии строго режима, где тот и обрел веру в Бога.
Из молитвенной комнаты - в актовый зал. Несколько часов здесь говорили о возможностях сотрудничества церкви и службы исполнения наказаний. Обсудили и строительство нового храма в колонии. Целый год руководство учреждения искало для этого спонсоров. Не нашли, решили строить своими силами.
Конференция проходила в девятый раз. За это время храмы или молитвенные комнаты появились во всех колониях области, то есть каждый заключенный сегодня имеет возможность произнести перед иконой молитву. А это главная задача участников семинара.
09.02.2017 17:16 











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