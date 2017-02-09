



В Управлении миграции УМВД России по Новгородской области прошел брифинг по вопросам изменения в законодательстве и предоставления госуслуг Анжелика Королева



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Первая встреча с новгородским журналистами на улице Людогоща. Куда Управление по вопросам миграции переехало с Менделеева. К слову, сегодня ровно месяц, как работают по новому адресу. Новоселье – лишь одна из хороших новостей после возвращения управления в состав Министерства внутренних дел. Другая – реформа прошла гладко: ни переход, ни переезд на работе подразделения не отразились, и что едва ли не самое важное – штат удалось сохранить.

Впрочем, основной повод для брифинга все-таки не в этом. Речь главным образом пойдет о государственных услугах (на долю управления по вопросам миграции приходится аж 17 из них, причем 6 оказывают в электронном виде), а также изменениях в законодательстве в сфере миграции. Самое свежее (поправки к Закону приняты только в конце декабря) - сдвинут крайний срок на оформление российского гражданства для граждан бывшего СССР. Напомним, что все они должны были уложиться до 1-ого января 2017-го года, кто не успел – в течение трех месяцев покинуть страну, или быть депортированным. Однако, срок продлили до начала 2020-го года. На упрощенный порядок, то есть без предъявления разрешения на временное проживание или вида на жительство, и документов, подтверждающих наличие источника средств к существованию и владения русским языком, имеют право граждане бывшего СССР, прибывшие в Россию до 1-го ноября 2002-го года, и не имеющие иностранного гражданства.

Озвучили журналистам и свежую новость партнеров – многофункциональных центров, которые, как известно, тоже занимаются оказанием государственных услуг, в том числе из списка Управления по вопросам миграции, а именно принимают документы на внутренние паспорта и заграничные (старого образца).

Вопрос о том, чтобы МФЦ могли заниматься и загранпаспортами нового образца уже, что называется «на стадии проработки». Пока же необходимое для этого оборудование имеется только в распоряжении Управления по вопросам миграции. Журналистам, кстати, его, как и другую интересную технику, во время экскурсии по новому зданию показали. Обратив особое внимание, на рабочие места, позволяющие посетителям оформить доступ к Единому порталу, чтобы получать упомянутые уже 6 из 17-ти государственных услуг, в электронном виде.



