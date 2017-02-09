



В Великом Новгороде стартовал турнир четырех наций среди юниорских сборных команд России, Чехии, Финляндии и Швеции



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Хоккейные баталии такого уровня в нашем городе проводятся впервые. Накануне торжественного открытия турнира в Ледовом дворце прошла пресс-конференция для журналистов, на которой органиазторы поделились итогами трехмесячной подготовки к этому турниру.

Старший тренер сборной России по хоккею Александр Левицкий сразу предупредил: игры будут напряженными. Дело в том, что в Великий Новгород приехала экспериментальная команда российских юниоров, основной состав сейчас готовится к Олимпийскому фестивалю, который пройдет в Турции. А наши соперники предпочли выставить уже опытных хоккеистов.

Также организаторы напомнили: практически все билеты распроданы, ожидается аншлаг. Поэтому новгородцам рекомендуют приезжать в Ледовый дворец заранее, пускать на трибуны начнут за час до игр. Что касается автомобилей, то их лучше оставлять на стоянках: либо у торгового комплекса Мармелад, либо у вокзала. Напомним, первая игра между Чехией и Швецией началась сегодня в 14.30. Торжественное открытие турнира запланировано на 17.45. А игру Российской (экспериментальной) сборной новгородцы смогут увидеть в 18 часов. Нашими соперниками будут хоккеисты из Финляндии.

А открыл турнир - матч сборных Чехии и Швеции. За ходом первой игры наблюдал Максим Петров.

Под сводами ледовой арены сегодня звучали гимны четырех стран. В Великий Новгород приехали представители сильнейших хоккейных держав Старого света. Открыл турнир поединок между Чехией и Швецией. Первая шайба оказалось в воротах спустя 8 минут после стартового свистка. Вперед вышли скандинавы. Последовавшее затем удаление в составе шведов результатов не принесло, даже в большинстве чехи с большим трудом заходили в чужую зону. Лишь редкая вылазка на 14-ой минуте позволила сравнять счет, правда через несколько секунд команда Швеции снова вышла вперед. 2:1 - такими цифрами табло резюмировало первый период.

Свободных мест на трибунах арены было вполне достаточно. Что неудивительно, ведь первая игра турнира началась в самой середине рабочего дня. Аншлаг новгородские зрители приберегли для сборной России, которая на правах хозяев все свои матчи проводит вечером. Тем не менее, без поддержки ребята из Чехии и Швеции не остались. Самые активные зрители сидели за воротами. Этот сектор предоставили маленьким новгородским хоккеистам, им есть чему поучиться.

Неизвестно, что сказал тренер сборной Чехии в перерыве свои подопечным, но только на второй период они вышли с совершенно другим настроем. Активность у чужих ворот быстро привела к результату: гол на второй минуте, затем очередное взятие ворот шведов. В третьем периоде чехи забили в четвертый раз и установили окончательный результат матча: 4:2 – сборная Чехия открывает для себя турнир волевой победой.



