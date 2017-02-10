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Переселенцы из ветхого и аварийного жилья в поселке Парфино пытаются разобраться, кто виноват в их многочисленных жилищных проблемах
Максим Петров
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Этот дом построили всего полгода назад, но жильцы уже бьют тревогу. Первые проблемы начались с дождями – в квартирах на последнем этаже с потолка потекла вода, от высокой влажности на стенах появилась плесень.
С нового года здесь вообще живут без горячей воды. Вместо положенных 50-ти градусов, вода из крана не превышает 15-ти. И это при том, что вместе с домом была построена котельная, специально для нужд жильцов.
Обращения в обслуживающую организацию результатов не дали. Мол, квартиры муниципальные и без акта администрации, не положено что-то делать.
Письмо людей местным властям вообще осталось без ответа. Однако внимание к дому все-таки проявили, когда нагрянула съемочная группа «Вестей». Пока люди показывали, в каких условиях им приходится жить, в подъезде, наконец, убрали оголенный электрический провод.
Уже на следующий день в доме дали и горячую воду. Теперь жильцы ждут решения других проблем. В ближайшие дни специалисты администрации, управляющей компании и компании-застройщика должны определиться, кто виноват в том, что людей заливает, а значит, и кто будет исправлять ошибки.
10.02.2017 13:08 











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