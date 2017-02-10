|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|Ветеран Великой Отечественной войны - труженица тыла Мария Артемьевна Новожилова получила персональное поздравление от Президента России
90–ый день рождения отмечает жительница Савино Мария Артемьевна Новожилова. По случаю юбилея в гости к ветерану Великой Отечественной войны - труженице тыла приехал главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин. Почетный гость вручил имениннице персональное поздравление от Президента России.
После войны Мария Артемьевна долгие годы работала продавцом, потом дояркой. В праздничный день она ждет в гости родных – а семья у нее большая. С днем рождения ветерана приедут поздравить и дети, и внуки, и правнуки.
В феврале персональные поздравления от Владимира Путина с юбилеями получит 91 житель области. А сегодня круглые даты отмечают сразу девять заслуженных новгородцев.
|10.02.2017 13:32
|
|