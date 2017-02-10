



Ветеран Великой Отечественной войны - труженица тыла Мария Артемьевна Новожилова получила персональное поздравление от Президента России



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90–ый день рождения отмечает жительница Савино Мария Артемьевна Новожилова. По случаю юбилея в гости к ветерану Великой Отечественной войны - труженице тыла приехал главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин. Почетный гость вручил имениннице персональное поздравление от Президента России.

После войны Мария Артемьевна долгие годы работала продавцом, потом дояркой. В праздничный день она ждет в гости родных – а семья у нее большая. С днем рождения ветерана приедут поздравить и дети, и внуки, и правнуки.

В феврале персональные поздравления от Владимира Путина с юбилеями получит 91 житель области. А сегодня круглые даты отмечают сразу девять заслуженных новгородцев.



