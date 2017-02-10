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Новгородская область примет участие в массовой гонке «Лыжня России-2017»
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В Новгородской области, как и по всей стране, пройдут всероссийские соревнования «Лыжня России-2017». Главный старт зимнего марафона на этот раз состоится в Окуловке. Трасса там несколько сложнее, чем, например, в Юрьево, - признают организаторы. Впрочем, для профессионалов это будет даже интереснее. Что касается любителей, то их ожидают отдельные дистанции.
А в воскресенье Великий Новгород проведет «Всероссийский день зимних видов спорта». В этом году он посвящен третьей годовщине открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. Старт будет дан в 15 часов в Ледовом дворце, где начнется мастер-класс для фигуристов. Затем гостей ожидают бесплатные катания и чуть позже – товарищеский матч между любительскими хоккейными командами. Кроме этого, с 12ти до 22х часов новгородцы смогут бесплатно покататься на открытой ледовой площадке у Центральной арены.



10.02.2017 15:54 











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