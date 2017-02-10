



В мэрии Великого Новгорода разъяснили новый порядок платы за общедомовые нужды Анжелика Королева



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О том, что что-то изменилось, новгородцы, конечно, уже и сами догадались, получив последние квитанции за коммуналку. Не все поняли, что именно, как именно, а главное – почему. Так вот, с 1-го января, - объяснили сегодня журналистам, вступили в силу изменения в жилищное законодательство. Относительно платы за содержание жилого помещения для жильцов многоквартирных домов, находящихся в управлении ТСЖ, ЖСК и управляющих организаций.

В соответствии с вышеупомянутыми изменениями, «коммунальные услуги, предоставленные на общие домовые нужды» с 1-го января считаются «коммунальными ресурсами в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» и включены, соответственно, в состав платы за содержание жилого помещения. Однако, как многие уже поняли, изменились не только формулировки и место в квитанции, но и подход к начислению. Если раньше между жильцами делили разницу между тем, что потребил дом в целом и тем, что потребили все квартиры, то теперь основными понятиями расчетов стали площадь и норматив.

Главный плюс, обнаруженный в новой системе специалистами жилищно-коммунального хозяйства – сумма в квитанциях теперь будет фиксированной и одинаковой из месяца в месяц. Главный минус, выявленный журналистами,- жильцы домов, не скупившиеся на энергосберегающие технологии, и благодаря этому потреблявшие ресурсов меньше, чем предусмотрено нормативом, теперь рискуют оказаться в проигрыше. Впрочем, успокоили нас, такие энергоэффективные дома могут претендовать на особые условия, обратившись в «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области». Ну а вообще, насколько выгоден людям новый подход к начислению, станет понятно лишь летом, когда изменятся действующие тарифы и нормативы.



