



Главные новгородские события «Лыжни России» состоялись в Окуловском районе Анжелика Королева



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Юбилейную, 35-ую Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» поддержали ни много ни мало - 74 региона страны. Включая, разумеется, Новгородскую область, которая в зимней акции участвует ежегодно, начиная с 2005-го. Причем в последние два года честь проводить Центральный старт организаторы доверяют уже не областному центру, а одному из районов.

На лыжной трассе районной Детской юношеской спортивной школы в Окуловке в этот день собралось больше тысячи человек. К семи сотням (судя по количеству выданных фирменных шапочек) местных жителей прибавились, доставленные двумя автобусами, участники из Великого Новгорода, лыжники из Пестова, Демянска, Боровичей, Валдая… На местах, гонки, естественно, тоже проходили. Итого, по данным организаторов, в Новгородской области на лыжню вышли около пяти тысяч человек.

Неравные силы начинающих и опытных лыжников, конечно, учитывались. Соревнования проходили на разных дистанциях: от трехсот метров (для самых маленьких) до 2-х, 5-ти и даже 10-ти километров (для взрослых).

Учитывая число дистанций, пьедестал почета в Окуловке в этот день был задействован практически постоянно. Всего на него поднялись 48 победителей и призеров. Покинувших сцену с полным набором наград и подарков: от Министерства спорта России, профильного департамента Новгородской области¸ партнеров соревнований. Впрочем, большинство участников акции отправлялись в этот день на лыжню отнюдь не ради победы. «Спорт – это здоровье», - объясняли нам лыжники старшего возраста. А уж их-то жизненному опыту явно стоит поверить.



