Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Главные новгородские события «Лыжни России» состоялись в Окуловском районе
Анжелика Королева
Фото  Видео репортаж Видео
Юбилейную, 35-ую Всероссийскую массовую гонку «Лыжня России» поддержали ни много ни мало - 74 региона страны. Включая, разумеется, Новгородскую область, которая в зимней акции участвует ежегодно, начиная с 2005-го. Причем в последние два года честь проводить Центральный старт организаторы доверяют уже не областному центру, а одному из районов.
На лыжной трассе районной Детской юношеской спортивной школы в Окуловке в этот день собралось больше тысячи человек. К семи сотням (судя по количеству выданных фирменных шапочек) местных жителей прибавились, доставленные двумя автобусами, участники из Великого Новгорода, лыжники из Пестова, Демянска, Боровичей, Валдая… На местах, гонки, естественно, тоже проходили. Итого, по данным организаторов, в Новгородской области на лыжню вышли около пяти тысяч человек.
Неравные силы начинающих и опытных лыжников, конечно, учитывались. Соревнования проходили на разных дистанциях: от трехсот метров (для самых маленьких) до 2-х, 5-ти и даже 10-ти километров (для взрослых).
Учитывая число дистанций, пьедестал почета в Окуловке в этот день был задействован практически постоянно. Всего на него поднялись 48 победителей и призеров. Покинувших сцену с полным набором наград и подарков: от Министерства спорта России, профильного департамента Новгородской области¸ партнеров соревнований. Впрочем, большинство участников акции отправлялись в этот день на лыжню отнюдь не ради победы. «Спорт – это здоровье», - объясняли нам лыжники старшего возраста. А уж их-то жизненному опыту явно стоит поверить.

13.02.2017 15:05 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.