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В Великом Новгороде стартует второй этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
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В Великом Новгороде стартует второй этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Подробности об этих масштабных соревнованиях обладателей рабочих специальностей рассказали журналистам на брифинге в департаменте образования. Напомним, чемпионат WorldSkills проводится во всем мире с середины прошлого века. Россия присоединилась к нему в 2012 году. Цель состязания – на мировом уровне совершенствовать мастерство профессионалов в той или иной сфере. Первый этап Чемпионата Новгородская область провела в конце прошлого года в Боровичах. В нем приняли участие 27 студентов, 39 экспертов, специалисты различных департаментов и работодатели.
Во втором этапе Чемпионата принимают участие 30 студентов. Они выступят по пяти номинациям: облицовка плиткой, лабораторный химический анализ, сухое строительство и штукатурные работы, поварское дело и ветеринария.
Оценивать мастерство студентов будут 53 специалиста, в их числе и главный национальный эксперт, который готовит команду для участия в мировом этапе Чемпионата, который пройдет в 2019 году в Казани. Организаторы обещают, что увидеть второй этап конкурса смогут все желающие: лично или через он-лайн трансляцию. Особенно на конкурсе будут ждать в качестве зрителей будущих студентов, для них предусмотрены мастер-классы и выставки. Добавим, что победители двух этапов Чемпионата будут представлять Новгородскую область на отборочных соревнованиях перед финалом Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

13.02.2017 15:10 











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