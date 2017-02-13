



Сергей Митин заявил о том, что решил уйти с должности губернатора Новгородской области Олеся Иванова



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Губернатор Сергей Митин официально попрощался с Новгородской областью. Свое обращение глава региона озвучил в 10 часов утра в здании Правительства. Длилось оно не более минуты.

Перед подходом губернатора к журналистам, его пресс-служба предупредила, что обращение будет носить заявительный характер, никаких вопросов со стороны представителей СМИ не предполагается. Напомним, Сергей Митин руководил регионом почти 10 лет. В августе 2007-го Владимир Путин внес его кандидатуру на рассмотрение новгородской областной думы. В 2012-ом Митин победил на выборах, набрав две трети голосов избирателей.

За почти 10 лет работы в качестве губернатора Митину удалось если не все, то многое. Так, наверняка, новгородцы запомнят его как строителя третьего моста, нескольких спортивных сооружений, в том числе Ледового дворца и Центральной спортивной арены, новой школы в Деревяницком микрорайоне и в связи с реконструкцией центрального стадиона. Жесткий, требовательный и властный Сергей Митин предпочитал доводить дело до конца.

Если говорить об экономике региона и темпах его развития, по ряду показателей область вышла на ведущие позиции на Северо-Западе. Так, с привлечением в область инвесторов и строительством нескольких сельхозпредприятий, у нас заметно улучшились цифры по мясу, молоку, овощам. Средняя зарплата в области с 2007 года выросла на 16 тысяч рублей и составляла в 2016 году 27316 рублей. Фактически в 2,4 раза.

Начало правление Митина на Новгородчине запомнилось в связи с кадровой чехардой: заместители менялись настолько часто, что журналисты не успевали запомнить их имен. Зато позже имена как минимум двух вице-губернаторов узнала вся страна. Речь идет о коррупционных скандалах с участием Арнольда Шалмуева и Виктора Нечаева. Сейчас оба осуждены и отбывают наказание. При Митине были отменены прямые выборы мэра, а с самим градоначальником конфликт растянулся на три года. Хотя официально обе стороны называли отношения не иначе как рабочими.

Сразу после заявления для журналистов, Сергей Митин удалил свои аккаунты в социальных сетях. Напомним, ранее 65-летний губернатор не исключал возможности своего выдвижения на третий срок. Полномочия Митина истекали 20 октября 2017 года.

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина, с которым провел личную встречу.





