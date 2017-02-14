Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Инспекторы рыбоохраны, представители власти и науки на озере Ильмень провели мониторинг улова рыбаков-любителей
Аэлита Тошкина
Фото  Видео репортаж Видео
Только за выходные на озере Ильмень в районе новгородской деревни Замленье собираются до 3-4 тысяч любителей зимней рыбалки. Младший научный сотрудник новгородского отделения Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства Ольга Воронцова не только опрашивала десятки рыбаков, но и письменно фиксировала каждый ответ: сколько часов рыбалки и какой улов. В день рейда у любителей клевало не особо часто, и шел, в основном, окунь.
Результаты мониторинга уловов рыбаков-любителей лягут в основу изменений областных правил рыболовства, возможно, уже этой весной. Отметим, что новгородские инспекторы рыбоохраны вместе с общественниками, среди которых немало и самих рыбаков-любителей, намерены уже в апреле-мае вместе ловить браконьеров в период нереста промысловой рыбы.
Инспекторы рыбоохраны предупреждают и о полной конфискации у браконьеров, варварски уничтожающих промысловую рыбу в период нереста, орудия лова и об уголовной ответственности. Впрочем, наших собеседников-любителей это не касалось, потому что по их признанию, они - за цивилизованную рыбалку. Среди таких любителей культурно-спортивного отдыха на свежем воздухе - новгородский пенсионер Николай Нецветной. Именно ему улыбнулась рыбацкая удача - вначале он поймал самого крупного за это утро окуня, а буквально через 15 минут попался судак весом 1 килограмм 330 грамм!
14.02.2017 15:11 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.