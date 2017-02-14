



Инспекторы рыбоохраны, представители власти и науки на озере Ильмень провели мониторинг улова рыбаков-любителей Аэлита Тошкина



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Только за выходные на озере Ильмень в районе новгородской деревни Замленье собираются до 3-4 тысяч любителей зимней рыбалки. Младший научный сотрудник новгородского отделения Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства Ольга Воронцова не только опрашивала десятки рыбаков, но и письменно фиксировала каждый ответ: сколько часов рыбалки и какой улов. В день рейда у любителей клевало не особо часто, и шел, в основном, окунь.

Результаты мониторинга уловов рыбаков-любителей лягут в основу изменений областных правил рыболовства, возможно, уже этой весной. Отметим, что новгородские инспекторы рыбоохраны вместе с общественниками, среди которых немало и самих рыбаков-любителей, намерены уже в апреле-мае вместе ловить браконьеров в период нереста промысловой рыбы.

Инспекторы рыбоохраны предупреждают и о полной конфискации у браконьеров, варварски уничтожающих промысловую рыбу в период нереста, орудия лова и об уголовной ответственности. Впрочем, наших собеседников-любителей это не касалось, потому что по их признанию, они - за цивилизованную рыбалку. Среди таких любителей культурно-спортивного отдыха на свежем воздухе - новгородский пенсионер Николай Нецветной. Именно ему улыбнулась рыбацкая удача - вначале он поймал самого крупного за это утро окуня, а буквально через 15 минут попался судак весом 1 килограмм 330 грамм!



