



Участники новгородского этапа чемпионата «Молодые профессионалы» приступили к практическим состязаниям Ирина Демендеева



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Если кулинары, как и положено, не допускали на свою кухню посторонних, то на конкурсе ветеринаров двери были открыты для всех. Гости могли свободно наблюдать за всем происходящим.

Полугодовалый бычок Смелый камеру встречает с явным удовольствием. Незнакомых людей он не боится. Отчасти поэтому он и стал «подопытным» в конкурсе ветеринаров в рамках Чемпионата WorldSkills. В новгородском этапе состязания участвуют 5 студентов. Им нужно выполнить задания в рамках нескольких блоков. Самое сложное, - признаются юные ветеринары, – это как раз работа с братьями нашими меньшими.

Не менее ответственен и второй блок – микробиология, в его рамках участники проводят ветсанэкспертизу: определяют свежесть мяса и исследуют рыбу. Так, благодаря микроскопу и полученным знаниям, Анастасия Васильева находит в продукте трихинеллу, опаснейшего червяка, вызывающего аллергию, от которой невозможно излечиться. Не меньше внимание и ответственности от ветеринаров требует и работа с биоматериалами, ее оценивают отдельно.

Пока участники демонстрировали свое мастерство экспертам, гости Агротехнического техникума, в основном школьники, знакомились с обитателями патио. Прямо в фойе была размещена система по выращиванию бройлеров, где можно было своими глазами увидеть процесс рождения цыплят. А дальше по коридору – уже домашние питомцы, также требующие немало внимания. Как правильно за ними ухаживать, рассказывали студенты, перекрикивая Канзаса (так зовут говорливого рыжего кота). Ребята в очередной раз попытались объяснить сверстникам, что животные – это большая ответственность, за которую им обязательно заплатят любовью и привязанностью.

Отметим, что конкурсы, мастер-классы и дни открытых дверей по программе регионального этапа конкурса «Молодые профессионалы» проходят на 5 площадках Великого Новгорода. Так, в аудиторию торгово-технологического техникума сегодня решили пригласить учеников старших классов новгородских школ. Для них студенты и педагоги провели мастер-классы по художественной резке продуктов, приготовлению восточных сладостей, украшений для тортов и многому другому.

А еще все гости мастер-классов могли попробовать свои силы на кухне и попытаться самостоятельно приготовить гречневые блины или выпечку с шоколадом.



