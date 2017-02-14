



Андрей Никитин официально представлен как руководитель Новгородской области Анастасия Тэммо



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Андрей Никитин, назначенный накануне Владимиром Путиным исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, приступил к своей работе. Его официальное представление состоялось сегодня в зале регионального Правительства. Сделал это полномочный представитель Президента в Северо-Западном Федеральном округе Николай Цуканов, зачитавший указ о назначении.

В своем ответном слове Андрей Никитин, ранее возглавлявший Агентство стратегических инициатив, отметил: работать на Новгородской земле - большая честь и большая ответственность. Здесь зарождалась государственность нашей страны.

Андрей Никитин отметил значительный вклад своего предшественника в развитие региона. Сергей Митин тоже присутствовал в зале. Он обратился со словами благодарности ко всем, с кем ему довелось сотрудничать эти 9,5 лет. Я люблю это землю и считаю себя новгородцем, - сказал Сергей Митин, пообещав в новом статусе и дальше работать на благо жителей региона.

Что касается приоритетов в своей работе и планов, то к ним Андрей Никитин вернулся во время встречи с журналистами. В ближайшее время, рассказал он, состоятся встречи с действующим составом правительства, лидерами общественного мнения, руководством университета. Андрей Никитин не стал скрывать и то, каких принципов в кадровой политике он придерживается.

В приоритете – повышение эффективности расходов регионального бюджета (“каждый рубль должен идти на развитие региона”), укрепление социальной сферы и привлечение инвестиций. Уверен, - подчеркнул Андрей Никитин, - у Новгородской области есть возможность стать одним из лидеров в стране по качеству делового климата и по комфортности ведения бизнеса.

Кстати, в Великий Новгород Андрей Никитин приехал на автомобиле. Трасса федеральная, больших проблем в пути не было. Какое мнение сложится у временно исполняющего обязанности губернатора о региональных и муниципальных дорогах, мы узнаем в самом ближайшем будущем - Андрей Никитин намерен посетить все районы Новгородской области.



