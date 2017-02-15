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Активисты Народного фронта начали рейды по выявлению несанкционированных свалок
Максим Петров
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Первая проверка в рамках проекта «Генеральная уборка» прошла в Новгородском районе.
Рабочие этого предприятия прячут лица от телекамер и отказываются говорить. Причиной тому могут быть горы покрышек много лет складируемые рядом, прямо посреди леса. Информацию о несанкционированной свалке активисты Народного фронта получили от жителей соседних деревень.
Вместе общественниками на месте разбирались представители местных властей и областного управления Росприроднадзора. Начальства предприятия специалисты не нашли, но зафиксировали увиденный беспорядок и предположили, почему отходы не утилизируют должным образом. От трактора колесо утилизировать стоит 8 тысяч и от КАМАЗа столько же, а само колесо стоит 16.
Теперь, местным властям предстоит разобраться, кому принадлежит эта земля. Пока, здесь даже не обозначены границы, отделяющие территорию предприятия от леса, что тоже по закону недопустимо.
Специалисты Росприроднадзора в свою очередь передадут материалы проверки в прокуратуру. Ответственным за организацию свалки грозит не только штраф, скорее всего им придется возместить и ущерб нанесенный природе.
Проект Народного фронта «Генеральная уборка» запустили с начала месяца. За это время активистам поступила информация о трех несанкционированных свалках. Все места будут проверены. Рассказать о других горах мусора можно на сайте регионального отделения ОНФ.
15.02.2017 16:42 











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