



У монумента в парке 30-летия Октября прошел митинг, посвященный Дню воина-интернационалиста



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В Великом Новгороде, у монумента в парке 30-летия Октября прошел митинг, посвященный Дню воина- интернационалиста и 28–ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. За девять лет и 51 день, что длился этот локальный конфликт, в нем приняли участие более 1200 новгородцев. 35 наших земляков погибли при выполнении интернационального долга.

Память погибших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. А возвращаясь в день сегодняшний, выступающие на митинге отметили, что именно ветераны боевых действий помогают воспитывать молодое поколение в духе патриотизма.

Наиболее активных ветеранов- интернационалистов представители боевого братства наградили медалями в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане. Одному из них вручили медаль «Участник боевых действий на Северном Кавказе». Добавим, что сегодня за помощь и содействие ветеранскому движению награду получил и заместитель губернатора Антон Земляк. В середине 80-ых годов он одним из первых поддержал идею объединения воинов-интернационалистов.



