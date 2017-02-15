



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин встретился с командующим Северо-Западного округа войск Нацгвардии Сергеем Захаркиным



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В Правительстве Новгородской области временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин провел первую официальную встречу в новом статусе с командующим Северо-Западного округа войск национальной гвардии Сергеем Захаркиным. Генерал поздравил нового руководителя региона с назначением и рассказал о возложенных задачах на его ведомство. Во время беседы обсудили вопросы сотрудничества, связанные со взаимодействием исполнительной власти региона и Росгвардии.

Сергей Захаркин также высоко оценил профессионализм личного состава новгородских подразделений национальной гвардии, в том числе и тех сотрудников, которые сейчас находятся в командировке на Северном Кавказе.



