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На расширенной коллегии Роспотребнадзора озвучили цифры и факты работы ведомства
Анжелика Королева
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Плановые проверки в 2016-ом, по сравнению с предыдущим годом, сократились сразу на 64 процента, в основном за счет субъектов предпринимательской деятельности – с таких цифр начал свой доклад руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Росоловский. Столь высокий результат - следствие внедрения риск-ориентированного подхода. А вообще тенденция сокращения числа проверок сохраняется в Новгородской области уже три года. Подтверждая значительное снижение административных барьеров для развития бизнеса. Во всяком случае, со стороны Роспотребнадзора.
Эпидемиологическую ситуацию в регионе специалисты оценили как «в целом стабильную», отметив благополучие по вакционоуправляемым инфекциям. Вместе с тем, в докладе фигурировали и проблемы. Неудовлетворительным, в частности, названо качество питьевой воды из разводящих сетей, а также содержание территорий в ряде населенных мест Новгородской области (с точки зрения организации сбора и удаления твердых бытовых отходов).
Недостатки зафиксированы и по линии Госсаннадзора в сфере образования. Так, к примеру, четверть школ региона имеют низкую освещенность, есть претензии к работе пищеблоков. И некоторые другие. В целом же по результатам контрольно-надзорных мероприятий в отношении нарушителей законодательства (санитарно-эпидемиологического и по защите прав потребителей) Управлением за год наложено штрафов на 22 миллиона 320 тысяч рублей.
Кстати, на коллегии можно было получить представление и об оценке ситуации рядовыми новгородцами – по статистике обращений. В Управление их поступило на 2 процента больше чем в предыдущем году, а именно 2 тысячи 306. И если жалобы на ущемление прав потребителей (за отчетный период по большей части в сфере ЖКХ и банковской сфере) несколько снизились, то количество обращений по вопросам сан-эпидблагополучия, напротив, возросло – на 11 процентов. Чаще всего жители региона выражали недовольство качеством питьевой воды и пищевых продуктов. К слову, последних Роспотребнадзором за год было забраковано более 6-ти тонн.

16.02.2017 17:13 











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