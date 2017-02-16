



50 лет назад Новгородская область Указом Президиума Верховного Совета СССР была награждена орденом Ленина Юрий Левиков



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50 лет прошло с момента подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Новгородской области орденом Ленина. Как отмечалось в документе, руководство страны оценило «активное участие и мужество, проявленные трудящимися в партизанском движении в годы Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства».

Вот они – уникальные награды советской эпохи: в большой шкатулке – грамота, в маленькой – непосредственно орден Ленина. То, что их вообще показывают нам, журналистам, и с нашей помощью всем новгородцам, так это исключительно по случаю золотого юбилея с момента награждения Новгородской области. В обычные дни доступ к этим ларцам имеют лишь губернатор, один из его заместителей и несколько сотрудников правительства.

Заместитель губернатора Антон Земляк вспоминает: лет 15 назад даже бытовал слух, будто бы орден Ленина потеряли. Но вот он – с барельефом вождя мирового пролетариата, выполненным из платины и с золотыми, без преувеличения, колосьями – символ признания заслуг нашей области на государственном уровне.

О том, как вручали Новгородской области орден Ленина, можно судить по кадрам кинохроники. Кстати, происходило это как раз в здании Правительства области, правда, в 1967 году там размещался театр. На сцене - Михаил Суслов, в зале – ветераны Великой Отечественной войны, прославленные партизаны, труженики тыла, передовики производства.

В архиве новейшей истории к 50-летию награждения Новгородской области орденом Ленина открыли выставку документов. Один из уникальных экспонатов – приглашение на тот вечер, когда проходило вручение награды нашему региону.

Всего в экспозиции – 63 документа. Они не только рассказывают о вручении высокой награды, они передают дух эпохи.



