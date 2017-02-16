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В Великом Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия Первого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы»
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в Великом Новгороде состоялась торжественная церемония закрытия Первого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В центр «Диалог» пригласили 65 участников - студентов различных техникумов (не только из Новгородской области, но и из других регионов страны). И 99 экспертов – тех, то оценивал мастерство ребят, представителей различных средних учебных заведений Новгородской области. Напомним, Чемпионат проходил в два этапа с 20 по 23 декабря в Боровичах, и с 13 по 16 февраля в Великом Новгороде. Организаторы считают, что наш регион провел соревнования достойно.
Имена победителей до последнего момента держали в тайне. Впрочем, лучшими на этом Чемпионате стали все участники, - отметил в своем выступлении руководитель департамента образования и молодежной политики Новгородской области Александр Ширин. Они смогли победить свой страх и попытались максимально выложиться во время прохождения всех этапов.
В итоге, победители в 10 компетенциях – так на Чемпионате называют отдельные специальности (например, графический дизайн, поварское дело, медицинский и социальных уход и другие) отправятся на Отборочные соревнования в Краснодар, а там может быть и на финал Национального чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в марте в Казани.

16.02.2017 19:00 











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