



Сотрудники ГИБДД совместно со студентами Технологического колледжа провели профилактическую акцию «Водитель, притормози!» Юрий Левиков



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Из машины с надписью «Аварийная» извлекают пластмассового оранжевого человечка с крупной надписью «Тормози!», которая должна привлечь внимание водителей перед пешеходным переходом.

В светоотражающих накидках с надписью ДПС студенты Технологического колледжа,

а рядом – действующие сотрудники ДПС.

О соблюдении правил дорожного движения напоминали как водителям, так и пешеходам. Впрочем, основы безопасности на дороге большинство помнит еще со школы.

Если говорить о статистике, то только за январь насчитали 7 случаев наездов на пешеходов: 1 человек погиб, 8 получили травмы, при этом в двух случаях в ДТП были как раз сами пешеходы и виноваты. А вот объективных данных о том, стало ли легче переходить дорогу по зебре, но без светофора – нет. Мнения новгородцев на этот счет рознятся, но в целом, говорят они, многое зависит от тех, кто за рулем.



