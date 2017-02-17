



В Великом Новгороде прошло заседание общественного совета при областном департаменте природных ресурсов и экологии



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В Великом Новгороде прошло заседание общественного совета при областном департаменте природных ресурсов и экологии. Одна из главных тем: с чего начать работы по рыбохозяйственной мелиорации озера Ильмень и устьев рек Ниша, Ловать, Мста и Шелонь. Напомним, что проблема очистки озера и устьев впадающих в него рек, остро стоит уже давно. Во время одного из последних визитов Владимира Путина в Великий Новгород, она была озвучена на встрече с рыбаками и привлекла внимание Президента страны, который дал поручение разработать план мелиорации озера.

На заседании общественного совета было принято решение начать работы с мелиорации рек Ниша и озёрок, расположенных в Мстинской пойме. Это, считают специалисты, наиболее проблемные участки. Финансирование на эту работу (также по поручению Президента страны) должно быть изыскано в федеральном бюджете после предоставления плана конкретных действий в рамках госзадания, которое будет сформировано Федеральным Агентством по рыболовству.



