



В Старорусском районе со дна реки Ловать поисковики начали подъем истребителя, сбитого в годы Великой Отечественной войны Юрий Левиков



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В феврале 1942- го замерзшее русло реки Ловать могло бы стать практически идеальной посадочной площадкой для лёгкого самолета. Возможно, это был даже последний шанс на спасение для летчика на подбитом самолете ЛАГГ-3. Но в итоге, машина пробила лёд и ушла под воду.

О том, что в Ловати лежит разбившийся советский самолет, командиру поискового отряда «Находка» Александру Морзунову подсказал старорусский дачник. Он показал и точное место падения боевой машины.

Дно Ловати обследовали подводные археологи, погружения в ледяную воду дали результат. Водолазы в условиях минимальной видимости, буквально на ощупь, нашли детали самолета.

Специальный ковш опускают на дно и вытаскивают на поверхность тот самый винт самолета. Еще достают элементы шасси - деревянные лыжи(вместо колес в зимнем варианте). Есть и находки из кабины пилота, они подтверждают: ЛАГГ–3 был подбит и горел в воздухе.

Участники экспедиции нашли останки пилота и подняли их на поверхность, и, пожалуй, это самое главное. Ведь если самолет, не вернувшийся с вылета, быстро списали, то летчик все эти 75 лет считался без вести пропавшим. Имя пилота, сидевшего за штурвалом истребителя ЛАГГ-3, уже удалось установить.

Поисковики уже отправились на родину летчика в Ивановскую область искать родственников погибшего, благо деревня, в которой он родился, сохранилась и по сей день. Если же близких сержанта Малькова найти не удастся, его захоронят на Новгородской земле, с отданием всех положенных воинских почестей.





