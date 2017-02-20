Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Дворец детского юношеского творчества имени Лени Голикова отметил свое 65-летие
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
К 65-летию Дворца детского юношеского творчества этого самого творчества было в избытке и зрителям представили мюзикл «Снегурочка». На смену веселым снежинкам и задорному снеговику пришла красавица Весна, и Снегурочка захотела вместе с людьми радоваться солнышку и теплу.
Не углубляясь в пересказ сюжета (это надо было видеть), заметим лишь, что уровень артистов – высочайший. Впрочем, так было всегда, - вспоминают преподаватели разных лет, – на заре своей истории, тогда еще Дворец пионеров, тоже славился на весь город и не только. Зачастую именно сюда привозили даже иностранцев, а это - своего рода советский «Знак качества».
Удивительно, что многие коллективы Дворца – словно одна большая дружная семья. И это - без всякого преувеличения, за успехами детей следят их родные, в прошлом сами воспитанники этих же студий.


20.02.2017 16:22 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.