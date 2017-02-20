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|Дворец детского юношеского творчества имени Лени Голикова отметил свое 65-летие
|Юрий Левиков
К 65-летию Дворца детского юношеского творчества этого самого творчества было в избытке и зрителям представили мюзикл «Снегурочка». На смену веселым снежинкам и задорному снеговику пришла красавица Весна, и Снегурочка захотела вместе с людьми радоваться солнышку и теплу.
Не углубляясь в пересказ сюжета (это надо было видеть), заметим лишь, что уровень артистов – высочайший. Впрочем, так было всегда, - вспоминают преподаватели разных лет, – на заре своей истории, тогда еще Дворец пионеров, тоже славился на весь город и не только. Зачастую именно сюда привозили даже иностранцев, а это - своего рода советский «Знак качества».
Удивительно, что многие коллективы Дворца – словно одна большая дружная семья. И это - без всякого преувеличения, за успехами детей следят их родные, в прошлом сами воспитанники этих же студий.
|20.02.2017 16:22
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