



В Старой Руссе отметили очередную годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Аэлита Тошкина



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Бронзовый солдат навечно склонил голову перед теми, кто не вернулся из боя. Рушане всех поколений от дошкольников до ветеранов почтили память земляков–героев скорбной минутой молчания. Многие не могли сдержать слез.

Высокую цену заплатили рушане за свободу и независимость. 936 дней и ночей город находился в руках оккупантов, почти все 40-тысячное население было истреблено, выжжены деревни и села, уничтожены уникальные памятники древнерусской архитектуры.

Эту разруху первыми увидели 18 февраля 1944 года освободительные войска Прибалтийского фронта, которые вошли в Старую Руссу. Спустя 3 дня Старорусский район был полностью освобожден от немцев. Среди тех, кто ковал победу был и рушанин Николай Степанович Фролов. 73 года назад он был неуловимым мстителем для врагов, в смелых партизанских вылазках добыл немало ценной информации.

Спустя 73 года эстафету памяти у героев–земляков приняли старорусские школьники. Старшеклассники 5 школы несли Почетную Вахту Памяти на Аллее героев. Каждый из них знает имена 10 земляков, героев Советского Союза.

Уже этим летом старорусские старшеклассники отправятся в поход по патриотическому маршруту, посвященному подвигу героев-земляков. Среди тех, кто серьезно изучает военную историю родного края, и воспитанники Центра допризывной подготовки молодежи, организованного на базе школы №5.

Памятный митинг, посвященный 73 годовщине освобождения Старой Руссы, завершился панихидой по погибшим героям и церемонией возложения венков, гирлянд и живых цветов к Вечному огню. Продолжилась акция памяти в Центре культуры «Русич». Песни военных лет прозвучали на концерте «Память пылающих лет».



