



В Новгородской области возобновляется дежурство экипажа вертолета МЧС Ирина Демендеева



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На площадке МЧС, что в Кречевицах было многолюдно. Здесь встречали вертолет КА 32, который встает на боевое дежурство в Новгородской области. Напомним, в 2012 году авиазвено в нашем регионе уже существовало. Оно проработало чуть больше 2-х лет. Однако осенью 2014-го его ликвидировали, и вот принято решение вернуть авиацию МЧС. Только базироваться теперь вертолетчики планируют не в Чудово, как было раньше, а в Великом Новгороде.

Пока круглосуточно дежурить на площадке в Кречевицах будут пилоты Санкт-Петербургского авиационно-спасательного центра. Каждый – профессионал своего дела. Даже на подлете к месту несения службы вертолетчики внимательно изучали окрестности – знакомились с фронтом работ.

Нельзя исключать, что чуть позже нести службу в Кречевицах станут новгородские вертолетчики, которые с конца 2014 года трудятся в Москве и Сочи. Их предварительное согласие уже получено.

На первом этапе, пока идет организационная работа, срок готовности к вылету у экипажа будет занимать от 20 минут (в рабочие дни) до 3 часов (ночью и в праздники). Чуть позже пилоты будут стараться уложиться в тот самый «золотой час», от которого зачастую зависит жизнь пострадавших. Добавим, что за два с половиной года работы авиазвена в Новгородской области вертолетчикам удалось спасти более 60 человек.



