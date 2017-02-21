



Об особенностях проведения декларационной кампании в этом году рассказали на брифинге в областном управлении Федеральной налоговой службы



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До конца декларационной кампании остается немногим более двух месяцев. Об особенностях её проведения в этом году сегодня рассказали на брифинге в областном управлении Федеральной налоговой службы. С первого января физические лица, с доходов которых работодатель не удержал НДФЛ, больше не обязаны отчитываться по налогу на доходы в декларационной форме. Заплатить гражданину придется, но уже на основании полученного из налоговой уведомления, что значительно упрощает процедуру. Кстати, сроки для оплаты сократили: если раньше отчитаться надо было до 15 июля следующего года, то теперь - до первого декабря года нынешнего.

Рассказали журналистам и о новых правилах, которые уже действуют, но пока только на бумаге. Они касаются граждан, планирующих продажу недвижимого имущества. Теперь, если дом или квартира были приобретены после первого января 2016-ого года, и находятся в собственности не менее пяти лет, то доход от их продажи налогом облагаться не будет. Правда, здесь есть исключения.

Что касается изменений для индивидуальных предпринимателей, то с первого февраля вступил в силу запрет на регистрацию и перерегистрацию контрольно-кассовой техники, не способной передать налоговикам данные о продажах в электронной форме. На установку нового оборудования у бизнесменов еще есть время до первого июля, затем, за его отсутствие придется заплатить штраф. Добавим, что о других изменениях в системе налогообложения можно узнать на официальном сайте областного управления федеральной налоговой службы.



