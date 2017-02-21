



Руководители регионального управления МЧС встретились с главами муниципальных образований Вадим Алексеев



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Руководители регионального управления МЧС сегодня собрали глав муниципальных образований и территориальных органов федеральной исполнительной власти. Вопросы повестки дня были обычными для этого времени года, нестандартной оказалась разве что прелюдия к этой встрече.

Вот уж кто точно испытывает радость от выставки спецтехники на площади, так это детсадовцы. Можно посмотреть, пощупать, залезть - даже погода не помеха. А вот глав муниципальных образований или других руководителей, а для них, собственно, и выстроились эти образцы передовых технологий в борьбе с техногенными и прочими ЧП, мы не заметили. У взрослых дядей головы сейчас не об этом болят. На повестке паводок и мероприятия из его ожидания вытекающие. Впрочем, прогнозы, хоть это и не благодарное дело, весьма оптимистичны.

Еще не ясно, будет ли большая вода, но традиционно особое внимание 3 районам области. В Новгородском районе в зоне риска поселок Пролетарий, где в былые годы более 250 домов оказывались подтоплены.

Новгородский район. Краснофарфорный в Чудовском, где масштабы могут быть не меньше, серьезно разливается река Холова в Крестецком раоне.

Как только вскроются водные артерии, возможно образование заторов льда. И к ним тоже районным властям нужно быть готовыми.

Стоят перед главами муниципальных образований и более прозаичные и спокойные задачи. На их плечах лежит профилактика пожаров на местах, а по уровню смертности на них наш регион пока не в лидерах, предупреждение ветровалов – ущерб от них исчисляется порой миллионами. Даже организация досуга новгородцев может отразиться на показателях.

Хорошо в подготовке мест массового купания себя проявили Боровичский и Новгородский районы. Сегодня руководители поделились опытом и с другими. Всего по области с полсотни таких мест наберется, и внимание к ним должны проявлять не только спасатели, но и местные власти. Перед заплывами где-то нужно акваторию проверить, в других местах в порядок привести берег. А дальше надеяться, что северо-западное лето подарит шанс вволю поплавать.



