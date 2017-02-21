Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Руководители регионального управления МЧС встретились с главами муниципальных образований
Вадим Алексеев
Фото  Видео репортаж Видео
Руководители регионального управления МЧС сегодня собрали глав муниципальных образований и территориальных органов федеральной исполнительной власти. Вопросы повестки дня были обычными для этого времени года, нестандартной оказалась разве что прелюдия к этой встрече.
Вот уж кто точно испытывает радость от выставки спецтехники на площади, так это детсадовцы. Можно посмотреть, пощупать, залезть - даже погода не помеха. А вот глав муниципальных образований или других руководителей, а для них, собственно, и выстроились эти образцы передовых технологий в борьбе с техногенными и прочими ЧП, мы не заметили. У взрослых дядей головы сейчас не об этом болят. На повестке паводок и мероприятия из его ожидания вытекающие. Впрочем, прогнозы, хоть это и не благодарное дело, весьма оптимистичны.
Еще не ясно, будет ли большая вода, но традиционно особое внимание 3 районам области. В Новгородском районе в зоне риска поселок Пролетарий, где в былые годы более 250 домов оказывались подтоплены.
Новгородский район. Краснофарфорный в Чудовском, где масштабы могут быть не меньше, серьезно разливается река Холова в Крестецком раоне.
Как только вскроются водные артерии, возможно образование заторов льда. И к ним тоже районным властям нужно быть готовыми.
Стоят перед главами муниципальных образований и более прозаичные и спокойные задачи. На их плечах лежит профилактика пожаров на местах, а по уровню смертности на них наш регион пока не в лидерах, предупреждение ветровалов – ущерб от них исчисляется порой миллионами. Даже организация досуга новгородцев может отразиться на показателях.
Хорошо в подготовке мест массового купания себя проявили Боровичский и Новгородский районы. Сегодня руководители поделились опытом и с другими. Всего по области с полсотни таких мест наберется, и внимание к ним должны проявлять не только спасатели, но и местные власти. Перед заплывами где-то нужно акваторию проверить, в других местах в порядок привести берег. А дальше надеяться, что северо-западное лето подарит шанс вволю поплавать.
21.02.2017 17:39 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.