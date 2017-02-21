



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин встретился с мэром Юрием Бобрышевым



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Временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Никитин встретился с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым. Новый руководитель региона признался, что увидеть все красоты областного центра ему пока не удалось, но, по его словам, чувствуется, что в городе есть хозяин. Юрий Бобрышев, в свою очередь, такую оценку посчитал авансом, и сказал, что мэрии еще есть над чем работать. Свидетельство тому - мнения горожан и их запросы. Ну а сделать Великий Новгород таковым, чтобы он оправдывал звание Родины России – это, по мнению губернатора и мэра, теперь их общая задача.





