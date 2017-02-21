



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин провел первое в новом статусе заседание правительства Новгородской области Анастасия Тэммо



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Главными темами повестки дня стали итоги выполнения социально-экономических показателей развития региона, миграционное движение населения и Год экологии.

По сути, для нового главы региона заседание правительства стало своего рода обзорной экскурсией по некоторым проблемам Новгородской области. Роль проводника в мир экологии выполнил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Новгородской области Владимир Королев.

Заседание правительства области Андрей Никитин провел ровно спустя неделю после своего назначения. Как сориентируется новый руководитель региона в потоке сообщений, и какие даст поручения? – эти вопросы сегодня волновали всех, кто пришел в большой зал Дома Советов. Вместе с докладами поводы для размышлений традиционно давала и группа общественных экспертов.

По блоку вопросов экологической направленности у Андрея Никитина родилось еще несколько предложений: более плотно заняться решением вопроса по полигону ТБО в областном центре и наладить координацию с общественными организациями. Вообще, главная установка на будущее прозвучала так: в темах значимых для общества без общественности никаких решений не принимать и не выносить их на правительство.

После выступления Евгения Богданова о социально-экономическом развитии региона Андрей Никитин обратил внимание на ошибки в графиках на слайде, которые, по его словам, для столь важного департамента недопустимы. Более того, ВРИО поставил под сомнение оптимистичность доклада, напомнив, что в прошлом году по результатам опроса бизнесменов в рейтинге инвестиционной привлекательности Новгородская область заняла 65 место.

По докладу о миграционном движении населения в Новгородской области у ВРИО тоже нашлись вопросы. По мнению Андрея Никитина, предоставленная информация была не полной – не хватало важной составляющей: профессионального статуса уезжающих и приезжающих в наш регион. Без понимания этого управлять процессом будет невозможно, - заключил новый руководитель Новгородской области, поручив членам правительства восполнить этот пробел.

Прежде, чем принимать решения, мы должны понимать, насколько они будут эффективными, и какого результата в итоге мы хотим достичь, - именно эти слова, которые во время заседания озвучил Андрей Никитин, и есть тот ключ, дающий представление о том, как ближайшие полгода будет строиться работа в правительстве Новгородской области.



