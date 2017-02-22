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Руководитель областной думы Елена Писарева поздравила с Днем защитника Отечества пациентов госпиталя ветеранов
Анжелика Королева
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В канун Дня защитника Отечества в клиническом госпитале ветеранов войн побывала представительная делегация. В числе гостей были руководитель областной думы, почетные граждане Великого Новгорода и представители общественных организаций.
Концентрация защитников Отечества в клиническом госпитале ветеранов войн, понятно, как нигде. Не удивительно, что именно сюда спикер областной Думы Елена Писарева отправилась поздравлять мужчин с наступающим 23-м февраля. За праздничным столом в конференц-зале собрались ветераны Великой Отечественной и горячих точек, воины-интернационалисты, чернобыльцы, Почетные граждане Великого Новгорода. В общем, все те, чье здоровье поддерживает это как раз это лечебное учреждение.
Чаепитие таким составом для представителя законодательной власти еще и повод выяснить, что волнует новгородцев. Но, праздничная атмосфера не могла не сказаться, проблемы озвучивали не часто. «Боевое братство» подняло вопрос о восстановлении госпиталя на Гзени, капитан-директор КЮМа, Почетный гражданин Великого Новгорода Николай Варухин – о питании в учреждениях здравоохранения.
К слову, в адрес самого клинического госпиталя ветеранов войн звучали исключительно слова благодарности. Не в обиду остальным, среди прочих была даже произнесена фраза, что «Этот госпиталь - оазис в пустыне медицины». Само собой, за столом нашлось также немало желающих выступить с поздравлениями и пожеланиями, по поводу приближающегося 23-его февраля. Для приглашенных на эту встречу, День защитника Отечества, можно сказать – профессиональный праздник.

22.02.2017 16:05 











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