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|В Великом Новгороде открылось новое швейное производство
Предприятие входит в состав группы компаний «Восток-Сервис» – ведущего в России разработчика, производителя и поставщика современной спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.
Если говорить о производственной составляющей, то новая швейная фабрика в городе на Волхове стала частью серьезной инвестиционной программы, которая, в том числе, поможет и в развитии новых отраслей промышленного производства в Новгородской области.
Новгородский проект уже дал работу сорока швеям, через месяц их будет 60, а концу года спецодежду на фабрике будут шить до ста работниц. Оборудование - самое современное, позволяющее производить качественную продукцию при минимальных трудовых затратах.
|22.02.2017 18:32
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