



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин свою первую рабочую поездку по области совершил в Валдай Олеся Иванова



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Первая рабочая поездка Андрея Никитина в район, в графике сразу несколько пунктов. Объект №1 – спорткомплекс «Молодежный». Бюджетное финансирование 70 миллионов в год, сами зарабатывают еще 30. У спортивной общественности по этому поводу тут же вопрос, не урежут ли дотации? Ответ Никитина в духе человека из бизнеса, на бюджет надейся, но сам не плошай, в том смысле, что зарабатывать на услугах спорткомплекс может куда больше. Еще одна просьба от тренеров – строительство гостиницы для юных спортсменов. Турниры и сборы здесь проходят часто, а размещать подрастающее поколение негде.

В ходе встречи Андрей Никитин честно признается, сам не спортсмен, ну если не считать увлечения верховой ездой и мотоспортом, но за массовые виды за обеими руками. И теперь уже вопрос от него: что лучше, строить большие объекты, но редко или оборудовать все райцентры спортивными площадками? Валдайцы выбирают второе. Чуть позже цифры по спорту, культуре, демографии и сельскому хозяйству за 2016 год звучат в отчете главы района. Юрий Стадэ держит удар перед местными депутатами и главами поселений. Зарплата в плюсе на 7 пунктов, неплохие показатели у промышленности и аграрного сектора, а вот дороги, в сравнении с годом 2015, население удовлетворили меньше.

Кроме дорог, еще 2 болевые точки: ЖКХ и медицина. Сначала список озвучивают чиновники, затем подтверждают и сами жители.

Новые рабочие места и связанный с их нехваткой отток населения - еще один пункт, который обозначает Андрей Никитин.

Вот, известный на весь регион завод «Юпитер». Почти 45 лет здесь выпускаю оптику, в советские времена линзы для фотоаппаратов и кинокамеры, теперь основное производство – статьи Гособоронзаказа.

Сегодня завод работает всего на 50% от исходной мощности, мог бы выпускать больше, да оборудование давно нуждается в замене. Новый руководитель региона тут же предлагает поучаствовать в программе господдержки: кредит всего под 5% годовых, сумма вливаний – до полумиллиона рублей. Если переоснащение состоится, можно будет расширить штат, а сегодня на «Юпитере» трудятся 350 человек, и снизить себестоимость продукции.

Чуть позже, во время беседы с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом, Андрей Никитин признается, красотой древнего монастыря был поражен еще на подъезде к священному месту. А пока небольшая экскурсия, рассказ об истории и укладе жизни обители, и молебен. В качестве главного пожелания Владыки, чтобы на новом месте новый руководитель обращался за помощью не только к подчиненным.



