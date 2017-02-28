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В Великом Новгороде прошел очередной рейд судебных приставов и инспекторов ГИБДД
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Люди в погонах работали на съезде с Колмовского моста и по номерам машин выявляли должников по разным видам платежей, начиная от автомобильных штрафов, заканчивая задолженностью в пенсионный фонд и по банковским кредитам.
Только за первый час работы должники лишись четырех машин, на которые был наложен арест. Видя перспективу стать пешеходом, многие предпочли погасить штрафы тут же на месте.
По словам инспекторов ГИБДД, только за два месяца этого года остаются неоплаченными тысяча семьсот штрафов за нарушения правил дорожного движения. Некоторые водители накопили до 70-ти тысяч рублей. Впрочем, сегодня на контакт с проверяющими некоторые должники шли не сразу. Владелец KIA не захотел даже открывать дверь своего авто, чтобы поговорить с приставами. Затем, узнав об угрозе изъятия автомобиля, объяснил, почему не смог вовремя заплатить за услуги ЖКХ 17 тысяч рублей.
Судебные приставы напоминают новгородцам о необходимости чаще узнавать через систему банка данных о своих долгах и вовремя их оплачивать. А также предупреждают - в марте подобные рейды продолжатся, и должники, не погасившие свои штрафы, рискуют остаться без дорогостоящего имущества.

28.02.2017 16:54 











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