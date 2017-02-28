Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде открылась Всероссийская конференция «Столбовский мир и возвращение Новгородской земли в состав Российского государства»
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В этом году исполняется 400 лет Столбовскому миру между Россией и Швецией. Этот договор и сейчас оценивают неоднозначно. На конференции ученые из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Липецка, Тихвина, Саратова, Выборга и Швеции представят 25 докладов.
В непростую эпоху, в начале 17 столетия, чтобы справиться с польским нашествием, российские правители призвали шведские войска, пообещав отблагодарить своими землями. Когда же Москва в первый раз была освобождена, о данном слове предпочли забыть, тогда и превратились шведские отряды из союзников в оккупантов, встав гарнизонами, в том числе, и в Новгороде. Войска Якоба Делагарди 6 лет занимали наш город и неоднократно пытались подчинить население шведской короне, но этого так и не произошло.
Шведскому королю не раз говорили: Псков и Новгород не удержать, не хотят местные жители жить под чужой властью. В итоге и был заключен Столбовский мир. Тогда Россия на долгие годы утратила выход к Балтийскому морю, потеряв свои территории, но, в то же время, смогла сохранить за собой и Новгород, и Псков – шведские гарнизоны из этих городов были выведены. Впереди был 1618 год и новое нашествие поляков на Москву, войну на два фронта истерзанная страна могла бы и не потянуть. Конечно, историки, особенно советского времени, Столбовский мирный договор порой оценивали критически, но сами современники ликовали – шведская корона признала царя Михаила Федоровича Романова как равного и полноправного правителя.
Предполагается, что конференция «Столбовский мир и возвращение Новгородской земли в состав Российского государства» продлится 2 дня. Тематика выступлений ученых обширна и разнообразна: от обсуждения политических аспектов, до быта горожан во время шведской оккупации.
28.02.2017 16:58 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.