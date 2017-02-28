



В Великом Новгороде открылась Всероссийская конференция «Столбовский мир и возвращение Новгородской земли в состав Российского государства» Юрий Левиков



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В этом году исполняется 400 лет Столбовскому миру между Россией и Швецией. Этот договор и сейчас оценивают неоднозначно. На конференции ученые из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова, Липецка, Тихвина, Саратова, Выборга и Швеции представят 25 докладов.

В непростую эпоху, в начале 17 столетия, чтобы справиться с польским нашествием, российские правители призвали шведские войска, пообещав отблагодарить своими землями. Когда же Москва в первый раз была освобождена, о данном слове предпочли забыть, тогда и превратились шведские отряды из союзников в оккупантов, встав гарнизонами, в том числе, и в Новгороде. Войска Якоба Делагарди 6 лет занимали наш город и неоднократно пытались подчинить население шведской короне, но этого так и не произошло.

Шведскому королю не раз говорили: Псков и Новгород не удержать, не хотят местные жители жить под чужой властью. В итоге и был заключен Столбовский мир. Тогда Россия на долгие годы утратила выход к Балтийскому морю, потеряв свои территории, но, в то же время, смогла сохранить за собой и Новгород, и Псков – шведские гарнизоны из этих городов были выведены. Впереди был 1618 год и новое нашествие поляков на Москву, войну на два фронта истерзанная страна могла бы и не потянуть. Конечно, историки, особенно советского времени, Столбовский мирный договор порой оценивали критически, но сами современники ликовали – шведская корона признала царя Михаила Федоровича Романова как равного и полноправного правителя.

Предполагается, что конференция «Столбовский мир и возвращение Новгородской земли в состав Российского государства» продлится 2 дня. Тематика выступлений ученых обширна и разнообразна: от обсуждения политических аспектов, до быта горожан во время шведской оккупации.



