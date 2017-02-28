



Руководитель Новгородской области Андрей Никитин на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи подписал несколько соглашений



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Один день – и сразу несколько соглашений. Сегодня в Сочи последний день работы российского инвестиционного форума. В числе документов, под которыми свою подпись поставил руководитель нашего региона Андрей Никитин, соглашение с икс пять ритэил групп. Компания планирует открыть в Новгородской области 50 магазинов и создать 1000 рабочих мест. Еще одна договоренность – это сотрудничество с Ульяновской областью, соглашение направлено на укрепление и развитие двусторонних связей в сферах социальной, экономической, научно-технической и культурной деятельности. Интересно, что на протяжении шести лет Ульяновская область сотрудничала с Агентством Стратегических Инициатив, и, по мнению Андрея Никитина, нам есть чему у них поучиться.

Еще одной хорошей новостью стали планы по строительству детского технопарка "Кванториум". Его должны открыть на Новгородчине уже в этом году. Сегодня в России действует сеть из 19 подобных площадок, все они оснащены высОкотехнологичным оборудованием, на постоянной основе в «Кванториумах» обучается 20 тысяч детей. Кроме того, говорили на форуме и о развитии туристического направления. Так в числе проектов, заявленных нашей областью, стало строительство усадьбы «Онег».

Добавим, что сочинский инвестиционный форум сегодня завершил свою работу. Участие в нем приняли около 4-х тысяч человек. По прогнозам аналитиков, число подписанных соглашений в этом году превысит предыдущие показатели. Напомним, по итогам прошлого форума было заключено 255 соглашений на сумму более 700от миллиардов рублей. Многие из них уже реализуются.



