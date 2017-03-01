



В Новгородском правительстве состоялось заседание штаба по подготовке к весенне-полевым работам



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Под председательством заместителя губернатора Александра Бойцова прошло заседание областного штаба по весенним полевым работам. Если при посеве озимых природа не слишком благоприятствовала, то в наступающем сельскохозяйственном сезоне ситация должна выправиться.

По крайней мере, задачи по выращиванию зерна, овощей и картофеля аграрии ставят большие.

В режиме видеосвязи с районами на заседании штаба говорили о том, что будет действительно важно этой весной для селян. Для успешной посевной существует несколько слагаемых – семена, топливо и удобрения. Но самое главное – финансы. Банки готовы давать кредиты под сравнительно небольшой процент, но, как утверждают в профильном департаменте, обращений за деньгами от крестьянско-фермерских хозяйств пока мало, что вызывает некоторое недоумение.

Когда наступит погода для начала посевной в этом году, пока прогнозировать сложно, сообщил представитель Гидрометцентра. Конкретные данные по актуальному для сельского хозяйства вопросу метеорологи обещают дать после 25 марта.



