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В Новгородском правительстве состоялось заседание штаба по подготовке к весенне-полевым работам
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Под председательством заместителя губернатора Александра Бойцова прошло заседание областного штаба по весенним полевым работам. Если при посеве озимых природа не слишком благоприятствовала, то в наступающем сельскохозяйственном сезоне ситация должна выправиться.
По крайней мере, задачи по выращиванию зерна, овощей и картофеля аграрии ставят большие.
В режиме видеосвязи с районами на заседании штаба говорили о том, что будет действительно важно этой весной для селян. Для успешной посевной существует несколько слагаемых – семена, топливо и удобрения. Но самое главное – финансы. Банки готовы давать кредиты под сравнительно небольшой процент, но, как утверждают в профильном департаменте, обращений за деньгами от крестьянско-фермерских хозяйств пока мало, что вызывает некоторое недоумение.
Когда наступит погода для начала посевной в этом году, пока прогнозировать сложно, сообщил представитель Гидрометцентра. Конкретные данные по актуальному для сельского хозяйства вопросу метеорологи обещают дать после 25 марта.

01.03.2017 18:15 











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