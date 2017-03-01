



Депутаты Новгородской областной думы провели очередное заседание Анастасия Тэммо



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Из 29-ти вопросов главными стали отчеты начальника областного управления МВД Сергея Коломыцева и уполномоченного по правам человека в Новгородской области Анатолия Бойцева. Кроме этого, депутаты рассмотрели ряд законопроектов, затрагивающих социальную сферу.

Традиционный отчет начальника областного управления МВД Сергея Коломыцева, как и всегда, вызвал большой интерес у депутатов. Многих интересовало: совпадет ли информация в официальном отчете с тем, что говорят избирателям новгородцы. Оказалось, что статистика положение вещей не исказила.

Сергей Коломыцев отметил, что по итогам прошлого года остаток нераскрытых преступлений увеличился на 9%, в основном это кражи. Наряду с этим общая картина все же выглядит неплохо. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила более 60%, что выше среднероссийских показателей. Есть заметные успехи в деле снижения подростковой преступности. У Новгородской области этот показатель – самый низкий по Северо-Западу. В числе приоритетных направлений Сергей Коломыцев назвал также борьбу с коррупцией и работу по восполнению некомплекта личного состава, сегодня он составляет 6,7%. Не исключено, что именно этот факт отразился на бездействии “островков безопасности” в микрорайоне «Северный». Именно так в своем вопросе Андрей Ломанов назвал построенные несколько лет назад (по инициативе прокуратуры Великого Новгорода) стационарные пункты полиции. Сейчас эти помещения пустуют. Еще один упрек депутата касался встреч руководства городского ОВД с населением. Несмотря на их регулярность, толка пока мало.

Сразу три вопроса подготовил Александр Кашицын. Первый: у граждан до сих пор возникают трудности с подачей электронного запроса на замену водительских прав через портал госуслуг. Второй: после избиения медиков в областной больнице пора задуматься о том, чтобы позволить охране иметь средства индивидуальной защиты, например, электрошокеры. В-третьих, нужно, наконец, разобраться со старорусским делом о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о зарплатах, которое начисляло себе руководство этого учреждения.

Сергей Коломыцев доложил: уголовное дело продлено до 18 марта, опоршен большой круг свидетелей, документальное расследование завершится на днях. Комментарии были даны и по родственным связям обвиняемых. Поскольку муж одной возглавляет парфинскую полицию.

В свою очередь, депутат высказал опасения, как бы за сроком давности ответчики по делу о получении зарплат в особо крупном размере не ушли от наказания за истечением срока давности. Напомнив слова Президента: “неприкасаемых у нас нет”.

Также о своей деятельности отчитался уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев. Еще до начала заседания на брифинге для журналистов председатель новгородской областной думы Елена Писарева отметила, что это тоже весьма важная тема, которая находится под постоянным вниманием депутатов.

Кроме этого, депутаты рассмотрели ряд законопроектов, затрагивающих социальную сферу. Так, вскоре многие новгородцы смогут подавать заявления и документы для получения некоторых видов госуслуг не в письменном, а электронном виде. В областную Думу внесен целый пакет законопроектов, который предусматривает такое право для нескольких категорий граждан. Это коснется тех, кто имеет право на предоставление жилых помещений по договору социального найма, бывших военнослужащих, имеющих жилищный сертификат, а также жителей Новгородской области, которые хотят получить компенсацию затрат по газификации своих домовладений, и конечно, многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки. Эти нововведения не только сэкономят время жителей Новгородской области, считают депутаты, но и позволят им следить за ходом рассмотрения своих заявлений.



