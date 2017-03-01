



Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин провел брифинг по итогам форума в Сочи



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Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин пообещал пересадить новгородских чиновников на электрички. Это заявление глава региона сделал на брифинге для журналистов по итогам форума в Сочи. Поводом послужили жалобы новгородцев на проблемы с поездом «Ласточка», в котором, несмотря на повышение стоимости билетов, подчас приходится ехать стоя.

Кроме этого, в ходе брифинга Андрей Никитин затронул и еще одну тему – очереди в поликлиники. С ними, как и с транспортом, руководитель региона намерен разобраться в ближайшие недели. Но главной темой встречи все же стали итоги сочинского инвестиционного форума. Новгородская область подписала на нем четыре соглашения, в их числе - о строительстве рахманиновского центра «Онег».

Добавим, что партнерами проекта готовы выступить такие компании как «Роснефть» и «Автодор», руководство которого, к слову, также готово обсуждать создание инфраструктуры на трассе М-11, где будут созданы новые рабочие места для новгородцев.



