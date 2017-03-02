



В Великом Новгороде прошло очередное заседание городской думы Юрий Левиков



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Мэр Юрий Бобрышев говорил о приросте населения, социальной поддержке, благоустройстве города, социально культурной сфере, на которую приходится 74 процента расходов бюджета. Упомянул про необходимость развитие бизнеса и посетовал, что инвестиции хотелось бы привлекать получше.

Одной из возможных точек роста мэр назвал туризм: если в прошлом году в Великом Новгороде останавливались 226 тысяч гостей из других регионов и стран, то задача на перспективу - увеличить эту цифру на 10 процентов. Депутаты спрашивали, какие еще проблемы выделил бы мэр, и тот назвал: бытовые отходы, транспорт, дороги, долги по судебным решениям. Депутат Елена Михайлова обнаружила в исходящей от мэрии информации «признаки лжи». Мэр не согласился с подобной формулировкой, а саму народную избранницу коллеги призвали придерживаться депутатской этики. В целом вопросы к мэру носили как частный характер (его спросили, скажем, про освещение пешеходных переходов), так и общий – Юрию Бобрышеву напомнили: пора бы подготовить стратегию развития города до 2030 года. Он отметил, что такой план сейчас готовится для всей страны, нужно посмотреть, что подготовят на федеральном уровне и к осени сделать свой проект на перспективу.

Далее депутаты обменивались мнениями. Представители различных фракций по-разному оценили озвученный мэром доклад.

Представители партии «Яблоко» также поставили мэрии удовлетворительно, а вот независимый депутат Антон Лобач заявил, что в разные годы голосовал по-разному, а сейчас решил воздержаться. Итог – народные избранники большинством голосов положительно оценили работу городской администрации. Теперь же, как заметил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин, предстоит инвентаризация принятых решений в проблемных направлениях и постепенное решение этих самых проблем.

Властям областного центра предложили активнее участвовать в федеральных программах, выполнять бюджет без недоимок и думать о формировании новых инвестиционных площадок.



