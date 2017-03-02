



Начальник Северо-Западного регионального Центра МЧС Игорь Панин посетил Новгородскую область Ирина Демендеева



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Основной площадкой сегодняшних торжеств стал Новгородский поисково-спасательный отряд. 1 марта он отметил 22 годовщину со дня образования. Главный итог работы за это время – более 8 тысяч спасенных жизней и сотни уникальных операций. В их числе ликвидация крушения «Невского экспресса», пожара в Оксочи, устранения последствий розливов нефти и многие другие. А однажды спасателям пришлось даже оказывать помощь дельфинам: автомобиль, который их перевозил, попал в аварию и животные оказались на волоске от гибели.

Праздники для спасателей это не только повод отметить отличившихся сотрудников, подвести итоги работы, но и возможность составить планы на будущее. В ближайшее время под особым вниманием МЧС будут половодье и палы травы, - отметил начальник СЗРЦ Игорь Панин. И здесь важна совместная работа: и специалистов и обычных жителей.

Также Игорь Панин озвучил предварительные итоги проверки готовности новгородских спасателей: замечаний не было. Более того, ежегодно Новгородское управление МЧС входит в тройку сильнейших на северо-западе. Игорь Панин пожелал коллегам в этом году возглавить список лучших управлений, благо результаты работы позволяют надеяться на самую высокую оценку их труда.

А перед этим начальник Северо-Западного регионального Центра МЧС Игорь Панин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным. Темами для обсуждения стали развитие в нашем регионе системы «112», готовность аэромобильной группировки и, конечно, использование недавно заступившего на дежурство вертолета КА-32. Напомним, что договоренность о его возвращении в область после двухлетнего перерыва, была достигнута во время встречи Андрея Никитина и главы МЧС Владимира Пучкова.





