



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин познакомился с работой "Новгородского Спецавтохозяйства" Анжелика Королева



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Делегацию высоких гостей во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным руководство «Новгородского спецавтохозяйства» встречало не без оптимизма. Основной объект показа, на который запланировали экскурсию в рамках визита - мусоросортировочный комплекс твердых коммунальных отходов - не так давно подвергся очередной модернизации, так что проблем с темами для общения возникнуть не должно.

К обсуждению злободневной темы – строительства второй очереди полигона ТБО, принимающая сторона тоже оказалась готова. Положительное заключение госэкспертизы, наконец, имеется (соответствующий приказ Федеральной службой по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов эР эФ издан в конце декабря). Документы для получения разрешения на строительство в Администрацию Новгородского района отправлены, все замечания учтены. Возведение объекта, предполагает председатель Совета директоров ЗАО «Новгородское Спецавтохозяйство» Станислав Уткин, может начаться уже в апреле-мае. К слову, закончить его (в соответствии с проектом) полагается через 12 месяцев (по первой карте) и через 6 – по второй. Хватить нового полигона должно на 15 лет.

По горячим следам (вопрос был поднят буквально только что – на отчете мэра Великого Новгорода) журналисты попросили прокомментировать и возможность строительства в регионе мусоросжигательного завода. Однако, к серьезному обсуждению этой темы в «Спецавтохозяйстве» (в ожидании изменений законодательства) не готовы, да и мусора, - говорят, - для такого проекта у нас маловато будет, необходимый объем способны производить 2-3 миллиона человек. Так что пока предприятие планирует сосредоточиться на дальнейшей модернизации мусоросортировочного комплекса, дабы оптимизировать количество отходов (предварительная сортировка, кстати, позволяет уменьшить его на 30-40 процентов) и, естественно, на строительстве второй очереди полигона ТБО, что считает своей главной задачей.

В общем, встреча, что называется, оказалась конструктивной. Из обозначенных журналистам руководством предприятия целей: познакомиться, рассказать о себе, показать, что успели сделать в прошлом году, поделиться планами на будущее, и… заручиться поддержкой ВРИО губернатора, похоже, достигнуты все.



