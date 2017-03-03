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Выборная комиссия определилась с кандидатами на должность главы Боровичского района
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Выборная комиссия определилась с кандидатами на должность главы Боровичского района. Напомним, к конкурсу были допущены семь человек, среди них нынешний руководитель администрации Марина Костюхина, два ее бывших зама – Виктор Корленков и Игорь Швагирев, бывший руководитель комитета КУМИ Боровичского района Ксения Черепанова, бывший пресс-секретарь губернатора Борис Островский и лидер Новгородского отделения партии «Коммунисты России» Дмитрий Перевязкин. Все участники конкурса представили доклад о своем видении развития района и ответили на вопросы. В результате путем открытого голосования комиссия определилась с финалистами, ими стали Виктор Корленков и Игорь Швагирев.
Добавим, что накануне голосования свою кандидатуру снял Дмитрий Перевязкин, заявивший, что намерен баллотироваться на должность губернатора Новгородской области. Что же касается финалистов, то теперь их судьбу определит районная дума. Кто возглавит Боровичский район, местные депутаты решат уже 16 марта.

03.03.2017 18:14 











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