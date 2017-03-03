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В мэрии Великого Новгорода прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
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В мэрии Великого Новгорода прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Ее члены обсудили мероприятия по защите населения во время весеннего половодья, подготовку к пожароопасному сезону и другие актуальные вопросы. Как рассказал заместитель начальника Новгородского Гидрометцентра Валерий Прокопенко, половодье в этом году ожидается ранним.
Специалисты главного управления МЧС готовы к предстоящему паводку. Есть необходимые силы и средства, проработаны вопросы ликвидации возможных ледовых заторов, создан запас взрывчатых веществ. Также на заседании обсудили обстановку на улицах Великого Новгорода. Уже сегодня есть подтопления на Хутынской, Рабочей, Нутной, Рогатице, Сырковском и Юрьевском шоссе. Усиленную работу по очистке ливневок проводит Новгородский Водоканал. Она уже проведена на 30-ти улицах. Подготовиться к весеннему половодью рекомендуют также Управляющим компаниям, предприятиям и организациям областного центра.
В ближайшие дни жителей улиц Великого Новгорода, попадающих в зону возможного подтопления, пригласят на инструктаж. Также пройдут смотры готовности сил и средств, которые обычно применяют во время противопаводковых мероприятий. Комиссия приняла решение сделать резервы горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости для ликвидации потенциальных последствий чрезвычайных ситуаций.
03.03.2017 18:38 











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