|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин встретился с сенаторами и депутатами Госдумы, представляющими наш регион
В правительстве области прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина с сенаторами и депутатами Государственной думы, представляющими наш регион. Андрей Никитин сразу подчеркнул: областная власть рассчитывает на конструктивное взаимодействие.
Дальше журналистов попросили удалиться – разговор продолжился за закрытыми дверями.
|03.03.2017 18:44
|
|