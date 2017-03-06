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В Новгородском Университете прошла научная конференция «Ярослав Мудрый и его эпоха»
Юрий Левиков
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Выставка литературы, посвященной князю Ярославу и его времени, удивляет размерами – тут и многостраничные исследования, и краткие очерки. Ясно одно – интерес к этому историческому персонажу был и остается неизменным. Пожалуй, сейчас мало что можно добавить нового при изучении этого исторического деятеля, но участники конференции старались что-то дополнить или уточнить. Приятно, что конференцию посетили и представители областной власти – исполнительной и законодательной.
Государственный деятель, законодатель, просветитель, строитель – это все про Ярослава Мудрого. Но представители русской православной церкви говорили о его святости. И это не значит, что у князя не было грехов при жизни, но он выбрал правильный путь.
Во время пленарного заседания собравшимся представили несколько докладов о Ярославе Мудром и его времени. При этом гости конференции жалели лишь об одном, что в зале было маловато школьников, и отмечали: в следующем году хотелось бы видеть больше заинтересованных лиц.

06.03.2017 18:51 











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