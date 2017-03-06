Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев встретился с журналистами


Фото  Видео репортаж Видео
Мэр Великого Новгорода намерен добиваться возмещения морального ущерба, который он понёс в результате уголовного преследования. Об этом он заявил на встрече с журналистами после того, как в СМИ появилась информация о прекращении последнего из трех дел в отношении Юрия Бобрышева. Напомним, градоначальника подозревали в нарушениях при обеспечении жильём детей-сирот, а также в превышении полномочий при распоряжении средствами корпорации НЕФКО.
Кроме того, на брифинге шла речь о ремонте городских дорог и благоустройстве территорий. На эти цели выделено 400 и 79 миллионов соответственно. При этом, приведение в порядок тротуаров, скверов и дворов финансируется в рамках федеральной программы.
27 из 79 миллионов будут направлены на места общего пользования, сейчас в мэрии уже готов примерный перечень работ. Добавим, что кроме целевых средств, на благоустройство Великого Новгорода также заложены финансы в городской казне: это деньги на уборку и озеленение.

06.03.2017 18:56 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.