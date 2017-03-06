



Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев встретился с журналистами



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Мэр Великого Новгорода намерен добиваться возмещения морального ущерба, который он понёс в результате уголовного преследования. Об этом он заявил на встрече с журналистами после того, как в СМИ появилась информация о прекращении последнего из трех дел в отношении Юрия Бобрышева. Напомним, градоначальника подозревали в нарушениях при обеспечении жильём детей-сирот, а также в превышении полномочий при распоряжении средствами корпорации НЕФКО.

Кроме того, на брифинге шла речь о ремонте городских дорог и благоустройстве территорий. На эти цели выделено 400 и 79 миллионов соответственно. При этом, приведение в порядок тротуаров, скверов и дворов финансируется в рамках федеральной программы.

27 из 79 миллионов будут направлены на места общего пользования, сейчас в мэрии уже готов примерный перечень работ. Добавим, что кроме целевых средств, на благоустройство Великого Новгорода также заложены финансы в городской казне: это деньги на уборку и озеленение.



