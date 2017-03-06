



Руководство государственного холдинга «Росэлектроника» подписало договор о сотрудничестве с НовГУ Максим Петров



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В фойе Университета сегодня можно было погрузиться в мир радиоэлектроники. Свои достижения на выставке представили новгородские передовики отрасли. Широта ассортимента поражает: от светильников до модулей военной разведки. Объединяет бытовые приборы и технику оборонно-промышленного комплекса их отечественная начинка, которую в последние годы все чаще собирают новгородские мастера.

Выставку организовали в преддверии подписания договора между Новгородским университетом и федеральным холдингом «Росэлектроника». Соглашение о сотрудничестве это только первые плоды реализуемой с начала года в Новгородской области госпрограммы «Работай в России».

Совместные научные исследования, конструкторские разработки, техническое переоснащение - договор между университетом и «Росэлектроникой» открывает целый горизонт новых возможностей. Новгородские студенты смогут проходить стажировку на лучших предприятиях России, а уже опытные специалисты повышать свой класс на базе НовГУ.

О будущих программистах и инженерах сегодня не только много говорили, но и поощряли их. В рамках программы «Работай в России» новгородские студенты в этом году впервые принимали участие в конкурсе проектов в области IT-технологий. Победителями регионального этапа стали 6 человек, в том числе и Даниил Цветков. Благодаря его работе, у кадастровых инженеров на создание карты участка теперь уходит всего пару дней, на что раньше требовалось около года.

Победители регионального этапа получили награды, теперь свои проекты они представят в финале всероссийского конкурса. Он состоится летом в Москве.



