



Массовое увольнение сотрудников торговой сети «Эксперт» прибавило работы специалистам Государственной инспекции труда Юрий Левиков



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Специалисты Государственной инспекции труда в Новгородской области принимают всё больше обращений от сотрудников сети магазинов «Эксперт». Напомним, представители этой компании подали заявление в Арбитраж о признании ее банкротом.

За одну неделю превышена среднемесячная норма обращений, а люди все идут и идут. Сотрудник закрывшегося «Эксперта» Евгений Федоров рассказывает, что вся их смена уволилась в один день.

В инспекцию он пришел пожаловаться: говорит, с ним не полностью рассчитались. После разговора со специалистом он садится оформлять официальное заявление. Впрочем, претендовать на какую- либо дополнительную компенсацию он не сможет. В его случае расторжение трудовых отношений произошло по соглашению сторон, и претензий к работодателю сверх выплаты последней зарплаты и компенсации за неотгулянный отпуск он требовать не вправе. Как поясняет государственный инспектор, работникам при ликвидации предприятия невыгодно писать заявление на увольнение по собственному желанию, расставаться по соглашению сторон можно, если удастся настоять на компенсации (обычно речь идет о среднем заработке за два месяца), но работодатель не всегда рад подобным условиям. Тогда сотруднику, теряющему работу, лучше всего дождаться пока его уволят в связи с той самой ликвидацией предприятия, тогда работнику будет положено выходное пособие.

Только в 6 марта в трудовой инспекции получили консультации 16 сотрудников сети магазинов «Эксперт». Обычно здесь принимают обращения два раза в неделю, но раз есть необходимость, общаться с увольняемыми работниками будут еще 9 и 10 марта. И даже ведут прием вдвое больше инспекторов, чем обычно. Ну а письменные жалобы на действия работодателя рассмотрят в соответствии с законом.



