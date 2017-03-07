



Новгородские дорожники продолжают ямочный ремонт разбитых за зиму улиц областного центра



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На автодорогах Великого Новгорода продолжается ямочный ремонт. За последние четыре дня специалисты частично залатали дыры на Колмовском мосту, прошлись по центральным улицам города. До конца недели рабочие планируют устранить наиболее опасные дефекты покрытия на Кооперативной улице, а сегодня работали на путепроводе через железную дорогу на проспекте Корсунова.

Основной контракт, предусматривающий содержание дорог на год вперед будет заключен по результатам аукциона после 15 марта. Его сумма составит около 70 миллионов рублей. Всего с начала нынешнего года дорожные службы положили в Великом Новгороде более десяти тонн холодного асфальта. Название материала оправдывает себя - его можно укладывать при отрицательной температуре и это не отразится на качестве. Доверие новгородских специалистов инновационная смесь заслужила еще в прошлом году.

Автодвижение во время работ специалисты не ограничивают и стараются выходить на дороги в часы наименьшей загруженности. Поэтому на дорожной ситуации ремонт отразиться не должен.



